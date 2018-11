Tote Babys: Massengentest fast vollständig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwarzenberg (dpa/sn) - Der zweite Massengentest im Fall der toten Babys in Schwarzenberg und im tschechischen Rotava ist fast abgeschlossen. Es stünden nur noch drei Proben aus, teilte die Polizei in Zwickau am Freitag mit. 320 Frauen waren zur Abgabe einer DNA-Probe gebeten worden. Die Mordkommission hofft, so der Mutter der toten Neugeborenen auf die Spur zu kommen. Die Brüder waren im Januar 2011 und im Juni 2012 gefunden worden.

Wegen der drei fehlenden Speichelproben sei mit einer Frau bereits ein Termin vereinbart worden, hieß es weiter. Die beiden anderen Frauen würden demnächst von der Polizei aufgesucht. Im Zuge des Massen-Gentests seien noch 20 andere Hinweise zu dem traurigen Fall bei der Polizei eingegangen. Bislang sei die Mutter der Kinder aber noch nicht gefunden worden. Der Abgleich der DNA-Proben stehe noch aus.