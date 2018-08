Mutmaßlicher Serienbrandstifter von Schwarzenbek ermittelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwarzenbek (dpa/lno) - Die Polizei hat einen 21 Jahre alten Mann ermittelt, der für eine Serie von Fahrzeugbränden in Schwarzenbek im Kreis Herzogtum Lauenburg verantwortlich sein soll. Der Verdächtige bestreite die Vorwürfe bislang, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Seit dem Frühjahr 2017 hatten im Raum Schwarzenbek wiederholt parkende Fahrzeuge gebrannt. Auch eine Autowerkstatt war in Flammen aufgegangen.

Bereits 2017 war ein Verdächtiger festgenommen worden, dem aber nicht alle Taten zugeordnet werden konnten. Die Polizei geht davon aus, dass der jetzt ermittelte 21-Jährige möglicherweise auch für einige der Fahrzeugbrände des Vorjahres verantwortlich ist. Ein Zusammenhang mit der Explosion in einem Schwarzenbeker Imbiss am 10. August bestehe dagegen nach gegenwärtigem Ermittlungsstand nicht.