Anwalt will rasche Ermittlungen im leergepumpten Tietjensee

Bremen (dpa/lni) - Im Fall eines 25 Jahre zurückliegenden mutmaßlichen Mordes hat der Verteidiger des vor dem Landgericht Bremen Angeklagten vor einer Verschleppung des Verfahrens gewarnt. An dem seit vergangener Woche leergepumpten Tietjensee bei Schwanewede nahe Bremen seien kaum Ermittlungsaktivitäten zu sehen, kritisierte der Anwalt Horst Wesemann am Dienstag. Er forderte das Gericht auf, der Polizei eine Frist zu setzen, damit das Verfahren in einem überschaubaren Zeitraum abgeschlossen werden könne. Im Zweifel müsse das Ermittlungspersonal vor Ort entsprechend verstärkt werden.

Dem 58-jährigen Angeklagten wirft die Staatsanwaltschaft vor, dass er seine damalige Lebensgefährtin im Juni 1993 "auf nicht feststellbare Weise getötet" und an einem bis heute nicht bekannten Ort verborgen hat. Er soll seine Freundin umgebracht haben, weil sie sich von ihm trennen und mit dem kleinen Sohn ausziehen wollte. Der Mann weist die Vorwürfe von sich.

Auf dem morastigen Boden des leergepumpten Sees sucht die Polizei nach der Leiche der Frau oder einer möglichen Tatwaffe. Der Prozess gegen den 58-Jährigen wird am Mittwoch (09.00 Uhr) fortgesetzt. Dabei sollen zwei Angler vernommen werden, die vor Jahren eine Tüte aus dem See fischten, die persönliche Gegenstände der vermissten Frau enthielt. Anders als bisher dargestellt, sei in der Tüte aber nicht der Verlobungsring der Frau gewesen, so Wesemann.