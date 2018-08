23-Jähriger löst bei Feier SEK-Einsatz aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwanewede (dpa/lni) - Ein 23-Jähriger hat auf einer Feier in einer Wohnung in Schwanewede (Kreis Osterholz) mit einer Schusswaffe herumgeprahlt und damit das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei auf den Plan gerufen. Nach dem zur Schau stellen der Waffe verließen alle Gäste und auch der Wohnungsinhaber eingeschüchtert die Feier, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zurück blieb nur der 23-Jährige mit der Waffe.

Nach einem Anruf des Wohnungsinhabers wurden zunächst auch die anderen Wohnungen des Mehrparteienhauses wegen der unklaren Lage geräumt. Schließlich ging das SEK in die Wohnung. Der 23-Jährige ließ sich in der Nacht zum Montag widerstandslos festnehmen. Bei der Waffe handelte es sich um Schreckschusspistole. Der Mann konnte am Morgen nach Hause gehen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Bedrohung und verbotenen Führens einer Schreckschusswaffe eingeleitet.