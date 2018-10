Waffen im Darknet gekauft: 55-Jähriger kommt vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwandorf (dpa/lby) - Ein Revolver, eine manipulierte Schreckschusswaffe, eine halbautomatische Selbstladepistole und 175 Patronen standen auf der Einkaufsliste eines 55-Jährigen aus der Oberpfalz. Gegen den Mann hat die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg bereits vor mehreren Wochen Anklage beim Amtsgericht Schwandorf erhoben, wie ein Behördensprecher am Mittwoch mitteilte. Die Ermittler werfen dem 55-Jährigen vor, die Waffen in den Jahren 2014 und 2015 im Darknet, einem abgeschirmten Bereich des Internets, gekauft zu haben. Der Mann aus dem Landkreis Schwandorf habe die Waffenkäufe gestanden, so die Staatsanwaltschaft. Hinweise auf eine geplanten Einsatz der Waffen habe es nicht gegeben.