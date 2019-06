Mann wird angegriffen und verletzt Kontrahenten mit Messer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwallungen (dpa/th) - Ein 30 Jahre alter Mann hat einen 35-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt, nachdem er von diesem angegriffen worden war. Der 35-Jährige wurde in der Nacht zu Sonntag mit Schnitt- und Stichwunden in ein Krankenhaus gefahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach soll der Mann zunächst in das Haus des 30-Jährigen in Schwallungen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) eingebrochen und dort mehrere Türen eingetreten haben. Anschließend soll er ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihm gedroht haben, ihn umzubringen. Laut Polizei griff der 30-Jährige nach einem Einklapp-Messer, um sich zu wehren und verletzte seinen Kontrahenten damit am Bauch und an der Brust.

Nach Angaben eines Polizei-Sprechers sind die beiden Männer schon seit Längerem zerstritten. Um was es bei den Differenzen ging, war zunächst unklar.