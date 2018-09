Mann tot vor Wohnhaus gefunden: Ermittler wollen sich äußern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Bei der Leiche, die die Polizei am Montagabend in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) gefunden hat, handelt es sich um einen Mann. Der Tote sei vor einem Mehrfamilienhaus gefunden worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Aalen am Dienstagmorgen. Wie der Mann zu Tode kam, dazu wollten die Ermittler zunächst keine Angaben machen. Weitere Einzelheiten wollen Polizei und Staatsanwaltschaft an diesem Dienstag bekanntgeben.

Per Notruf waren der Polizei am Montagabend zunächst Streitigkeiten gemeldet worden. Weil auch ein Schuss gefallen sein soll, rückten die Einsatzkräfte mit zahlreichen Wagen an. Beamte fanden den Mann dann leblos bei dem Wohnhaus. Ermittler der Spurensicherung hatten am Abend ihre Arbeit aufgenommen.