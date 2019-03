Mann schwer verletzt: Jugendlicher in Untersuchungshaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schotten (dpa/lhe) - Weil er einen Mann in Mittelhessen krankenhausreif geprügelt haben soll, sitzt ein 17-Jähriger nun in Untersuchungshaft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Vorwurf: Der Jugendliche soll vor einer Woche in Schotten (Vogelsbergkreis) zusammen mit einem Komplizen einen 24-Jährigen attackiert haben. Außerdem habe der 17-Jährige wahrscheinlich Mitte Februar in einer Wohnung in Schotten einen 59 Jahren alten Mann verletzt. Weil Wiederholungsgefahr bestehe, sei gegen den Teenager am vergangenen Freitag Untersuchungshaft angeordnet worden. Weitere Details zu beiden Fällen und dem mutmaßlichen 43 Jahre alten Komplizen waren zunächst nicht bekannt.