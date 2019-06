Sieben Kleintransporter aufgebrochen und Werkzeug geklaut

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schorfheide/Biesenthal/Wandlitz (dpa/bb) - Aus sieben Kleintransportern ist im Landkreis Barnim Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen worden. Die Autos wurden in Schorfheide, Biesenthal und Wandlitz aufgebrochen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach entstand bei den Diebstählen in der Nacht zu Mittwoch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 33 000 Euro.

In einem Fall in Schorfheide drangen die Diebe gewaltsam auf ein Betriebsgelände ein und brachen gleich vier Fahrzeuge einer Firma auf. Die Polizei ermittelt noch, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten an vier verschiedenen Orten gibt.