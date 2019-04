Massenschlägerei nach Angriff auf Auto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schönenberg-Kübelberg (dpa/lrs) - Erst Sachbeschädigung, dann Steinschlag - 20 bis 25 Personen waren in der Nacht zum Ostermontag an einer Auseinandersetzung in Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) beteiligt. An Anfang stand die Beschädigung eines Fahrzeugs, wie die Polizei berichtete. Daraus habe sich ein Kampf zwischen zwei Gruppen entwickelt. Ein Mitglied der einen Gruppe schlug einem Mitglied der anderen Gruppe unter anderem einen großen Stein ins Gesicht, das Opfer erlitt einen Jochbeinbruch. Als die Polizei eintraf, hatten sich die Gruppen schon getrennt. Die Clique, deren Auto demoliert worden war und zu denen auch der Schwerverletzte gehörte, wartete auf die Polizei - die andere Gruppe trat die Flucht an. "Durch einen größeren Polizeikräfteeinsatz" habe man aber einige Mitglieder ausfindig machen können, berichteten die Beamten am Montag.