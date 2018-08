Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten mit Rohrbombe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schönebeck (dpa/sa) - Mit einer selbst gebauten Rohrbombe haben Unbekannte einen Fahrkartenautomaten in Schönebeck (Salzlandkreis) gesprengt. Die Täter stahlen am Mittwochmorgen die Geldkassette des Geräts samt Bargeld in unbekannter Höhe, teilte die Polizei in Bernburg mit. Splitter des Automaten seien in einem Umkreis von etwa fünf Metern verteilt gewesen. Der Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 25 000 Euro geschätzt. Die Beamten suchen Zeugen.