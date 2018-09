Maskierter geht mit Axt auf Jugendliche los

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schmölln (dpa/th) - Maskiert und mit einer Axt bewaffnet ist ein 35-Jähriger in Schmölln (Landkreis Altenburger Land) auf drei Jugendliche losgegangen. Aus bisher unbekannten Gründen habe der Mann die Jugendlichen am Freitag vor einem Supermarkt plötzlich attackiert, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei erlitt ein 16-Jähriger leichte Verletzungen am Unterarm. Als die jungen Leute flüchteten, schlug der Angreifer auf eines der Mopeds ein, die die Gruppe bei sich hatte. Dabei entstand Sachschaden.

Der Maskierte flüchtete anschließend in ein nahe gelegenes Wohnhaus, wo er festgenommen wurde. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes wurden die Maske und die Axt sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung.