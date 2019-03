Erneut Planenschlitzer auf Autobahnen unterwegs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schmölln/Breitenworbis (dpa/th) - In der Nacht zu Freitag sind auf Rastplätzen an der A4 und A38 in Thüringen an mehreren Lastwagen die Planen aufgeschlitzt worden. Auf der A4 bei Schmölln waren der Polizei zufolge fünf Fahrzeuge betroffen. Von einem polnischen Laster wurden demnach rund 100 neue Breitreifen für Autos gestohlen. Geschätzter Wert der Beute: 25 000 Euro. Auf der Raststätte Eichsfeld-Nord auf der A38 bei Breitenworbis wurde an einem Lkw die Plane aufgeschlitzt - hier nahmen die Diebe nur Reinigungsmittel im Wert von 20 Euro mit. Der Sachschaden liege bei 500 Euro, hieß es. Die Thüringer Polizei hat seit einigen Jahren immer wieder mit Planenschlitzern zu tun, die Aufklärungsquote ist gering.