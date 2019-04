Schlagfertige Verkäuferin verschreckt jungen Räuber

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schmallenberg (dpa) - Eine Kioskverkäuferin hat im Sauerland eine flinke Zunge bewiesen und so einen Räuber in die Flucht geschlagen. "Nimm du erstmal den Helm ab. Dann mache ich ein Foto von dir", soll die Frau gesagt haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der junge Mann, der den Kiosk am Freitagabend in Schmallenberg mit Vollvisierhelm überm Kopf betreten und Geld verlangt habe, sei daraufhin ohne Beute geflüchtet - vermutlich auf einem Motorroller.

Eine halbe Stunde später kam es dann in einem Restaurant in der Nähe zu einem Überfall. Nach Polizei-Angaben sprach der Täter die Bedienung mit den Worten "Kasse auf" an. Da die Bedienung nicht reagiert habe, sei der auch diesmal mit Motorradhelm vermummte Täter geflüchtet - wieder mit einem Zweirad. Obwohl die Personenbeschreibungen nicht ganz übereinstimmten, ging die Polizei in beiden Fällen vom selben Täter aus. Von ihm fehlte noch jede Spur.