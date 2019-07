Eifersucht: 23-Jähriger schlägt Nebenbuhler zwei Zähne ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schmalkalden (dpa/th) - Ein 23-Jähriger hat einem Gleichaltrigen in Schmalkalden (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) aus Eifersucht vor einer Kneipe zwei halbe Zähne ausgeschlagen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, hatten die Männer eine Liaison mit der gleichen Frau. Als das spätere Opfer Samstagnacht mit der Frau eine Kneipe verließ, lauerte der andere den beiden auf. Von hinten griff er den Mann an und schlug ihm demnach mit der Faust seitlich ins Gesicht. Die Polizisten nahmen eine Anzeige wegen Körperverletzung auf.