Unbekannte sprengen Geldautomaten in Schlüchtern

Schlüchtern (dpa/lhe) - Unbekannte haben in Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) einen Geldautomaten gesprengt und die Flucht ergriffen. Die Täter seien nach der Detonation in der Nacht zu Freitag mit einem dunklen Auto geflohen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Vermutlich mit Gas hätten sie gegen 03.00 Uhr den Geldautomaten einer Filiale gesprengt. Anwohner riefen daraufhin die Polizei, die unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Tätern fahndete. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei am Freitag zunächst keine Angaben. Ob Bargeld gestohlen wurde, müsse noch ermittelt werden.