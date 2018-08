Radrennen im Hochschwarzwald: Diebe stehlen teure Räder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schluchsee (dpa/lsw) - Unbekannte haben am Rande eines Radrennens im Hochschwarzwald vier Fahrräder im Wert von 25 000 Euro gestohlen. Bereits während der Feldberg-Etappe am Freitag sei ein Rennrad aus einem Fahrerzelt geklaut worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. In der Nacht zum Samstag seien drei weitere Räder gestohlen worden. Den Angaben zufolge brachen die Diebe auf Hotelparkplätzen in Schluchsee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwalde) zwei Autos auf, in denen sich die teuren Mountainbikes befanden. Laut Polizei könnte zwischen den Taten ein Zusammenhang bestehen. Es gebe Täter, die sich auf solche Radrennen spezialisiert hätten.