LKA: verdächtiger Gegenstand in Wohnung eines 32-Jährigen

Erfurt (dpa/th) - Das thüringische Landeskriminalamt hat am Donnerstag in Schlotheim (Unstrut-Hainich-Kreis) einen verdächtigen Gegenstand untersucht, bei dem es sich um ein Sprengmittel handeln könnte. Ein Mehrfamilienhaus wurde deshalb am Morgen geräumt und 30 Menschen wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Polizisten hatten den Gegenstand in der Wohnung eines 32-Jährigen entdeckt, gegen den zwei Haftbefehle vollstreckt werden sollten. Er werde derzeit vernommen, hieß es. Die beiden Haftbefehle gegen den Mann wurden wegen Sachbeschädigung und wegen eines Bedrohungsdelikts ausgestellt. Ob es sich bei dem gefundenen Gegenstand tatsächlich um sprengfähiges Material handelt, stehe derzeit noch nicht fest.