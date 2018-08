Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schleswig (dpa/lno) - Der Raubüberfall auf eine Schleswiger Rentnerin wird Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Von dem Beitrag am Mittwoch (22. August) erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise und Ermittlungsansätze, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ermittler Norbert Preuß wird den ungeklärten Fall in der Sendung vorstellen.

Eine 88-Jährige war am 6. Oktober in ihrer Wohnung von zwei Frauen überfallen und ausgeraubt worden. Diese hatten geklingelt und sich als Mitarbeiterinnen eines Pflegedienstes ausgegeben. Als die Seniorin kritisch nachfragte, wurde sie zu Boden gestoßen. Während eine der Frauen sie mit einer Schusswaffe bedrohte, durchsuchte die andere die Wohnung. Anschließend entkamen die Täterinnen mit Bargeld und Schmuck. Laut Polizei kannten sie den Namen des Pflegedienstes der Rentnerin.