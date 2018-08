Kriminalität - Schleswig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Ein bewaffneter Überfall in Heiligenhafen und eine vermisste Frau aus Eutin (beides Kreis Ostholstein) werden am Mittwoch (22. August) in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" vorgestellt. Bei dem Fall aus Heiligenhafen geht es um einen Überfall im Januar 2018, teilte die Polizei am Montag mit. Damals wurde ein Mann in seinem eigenen Haus von zwei Tätern überfallen und mit einer Waffe bedroht. Einer der beiden soll auffällige Tätowierungen am Hals und auf dem Handrücken gehabt haben. Hinweise zu diesem Fall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04361-105532 entgegen.

Im zweiten Fall geht es um eine 47 Jahre alte Frau aus einer Eutiner Betreuungseinrichtung. Laut Polizei verließ sie die Einrichtung am Morgen des 27. Juli, um mit dem Bus zu ihren Eltern ins rund 30 Kilometer entfernte Grömitz zu fahren. Dort kam sie aber nie an. Ein Verbrechen könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher. Für Hinweise zu diesem Falle steht nach Angaben der Polizei die Telefonnummer 04521-8010 zur Verfügung. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.