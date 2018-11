Polizei muss Betrunkenen gewaltsam aus Auto holen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt-Orla (dpa/th) - Mehrere Streifenwagen waren am frühen Sonntagmorgen im Saale-Orla-Kreis im Einsatz, um einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr zu ziehen. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte den 32-Jährigen, der ihr in Schlangenlinien über die ganze Fahrbahnbreite entgegenkam, wie die Polizei mitteilte. Eine Zeugin hatte auf den Mann in Neustadt-Orla aufmerksam gemacht.

Der Fahrer ignorierte zunächst aber die Stoppzeichen der Polizisten. Erst als weitere Streifenwagen hinzugezogen worden waren, konnte der Mann nach einer Viertelstunde angehalten werden. Der 32-Jährige weigerte sich jedoch, sein Fahrzeug zu verlassen, so dass er schließlich mit Gewalt aus dem Auto geholt werden musste. Einen Alkoholtest verweigerte der Mann, so dass ihm Blut abgenommen wurde. Er wurde in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle verbringen.