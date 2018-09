Scheune brennt zweimal in drei Tagen: ausgebrannt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schleid (dpa/th) - In Schleid (Wartburgkreis) hat eine Scheune zwei Mal in drei Tagen gebrannt. Bei dem Feuer am Freitag habe es nur einen geringen Schaden gegeben, beim Brand in der Nacht zu Montag sei sie komplett abgebrannt, teilte die Polizei in Suhl am Montagmorgen mit. Die Feuerwehr war bis zum Montagmorgen im Einsatz. Der zweite Brand sei am Sonntagabend gemeldet worden. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 25 000 Euro.

Beim Brand von Freitag geht die Polizei von Brandstiftung aus. Unbekannte Täter hatten gestapeltes Holz in Brand gesteckt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Der Schaden am Freitag lag bei etwa 5000 Euro. Ob die beiden Brände in direktem Zusammenhang stehen, ermittelt die Kriminalpolizei.