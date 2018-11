Polizei sucht mit Hubschrauber nach Einbrechern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schlangenbad (dpa/lhe) - Mit einem Hubschrauber und etlichen Einsatzkräften ist die Polizei in Schlangenbad (Rheingau-Taunus-Kreis) auf die Suche nach Einbrechern gegangen. Zwei Männer waren am späten Dienstagabend im Visier der Einsatzkräfte. Auch das an die Stadt angrenzende Feld- und Waldgebiet wurde nach ihnen durchsucht, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Wiesbaden sagte. Bislang gebe es aber keine heiße Spur zu den Tatverdächtigen.

Anwohner hatten die Ordnungshüter wegen der verdächtigen Personen am Abend alarmiert, weil es in der jüngsten Vergangenheit bereits Einbrüche in der Region gab. Noch während der Fahndungsmaßnahmen meldeten sich dann zwei Hauseigentümer bei der Polizei, dass bei ihnen eingebrochen wurde.