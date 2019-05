Zöllner finden neun Kilo Doping-Mittel am Flughafen Leipzig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig/Halle (dpa) - Der Zoll hat am Flughafen Leipzig-Halle ein Paket mit neun Kilogramm Dopingmitteln aus dem Verkehr gezogen. Neben Kopierpapier habe die Sendung 455 Infusionsflaschen mit Testosteron und Trenbolon-Enantat enthalten, teilte das Hauptzollamt Dresden am Freitag mit. Beide Präparate dienen dem Muskelaufbau. Sie unterliegen dem Anti-Doping-Gesetz. Die Durchfuhr solcher Mittel in nicht geringen Mengen ist in Deutschland verboten. Das Paket sollte von China nach Libyen transportiert werden. Die Dopingmittel seien bereits im vorigen Dezember entdeckt worden. Die Flüssigkeiten wurden dann im Labor untersucht.