Polizei stoppt Autofahrer mit mehr als drei Promille

Scheeßel (dpa/lni) - Mit mehr als drei Promille Alkohol im Blut ist ein Autofahrer in Scheeßel (Kreis Rotenburg) in eine Kontrolle geraten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ergab ein Atemalkoholtest bei dem 58-Jährigen 3,2 Promille. Daraufhin musste der Fahrer die Autoschlüssel abgeben und sich einem Bluttest unterziehen. Ab einer Konzentration von 1,1 Promille Alkohol im Blut gelten Fahrer rechtlich als absolut fahruntüchtig. Sie kommen nicht mehr mit einem Bußgeld davon, sondern werden zu einer Geld- oder Haftstrafe verurteilt.