Anschlag auf Auto eines SSW-Kommunalpolitikers

Schafflund (dpa/lno) - An dem Auto eines Schafflunder Kommunalpolitikers ist ein Sabotageakt verübt worden. Nach Angaben seiner Partei, des SSW, hatten der oder die Täter in der Nacht zu Montag auf dem Grundstück des Politikers die Radmuttern am rechten Vorderrad des Autos gelöst. Als die Familie am Montag mit dem Wagen in den Urlaub starten wollte, vernahm sie merkwürdige Geräusche. Der Politiker erstattete daraufhin Anzeige, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Der Staatsschutz sei informiert worden. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.

Der Politiker selbst kommentierte den Vorfall auf seiner Facebook-Seiten mit den Worten: "Fuck you right wing !!!". Laut seiner Partei hatte er im Januar bereits eine telefonische Morddrohung erhalten, weil er einen Besuch des Konzentrationslagers Auschwitz plante. Man werde linke Schweine wie ihn ausrotten, habe der Anrufe gedroht.

SSW-Chef Flemming Meyer verurteilte den Anschlag: "Das hier ist kein Dummejungenstreich, sondern ein Angriff auf unsere Zivilgesellschaft. Und ich erwarte, dass Staats- und Verfassungsschutz den versuchten Anschlag auch genau in diesem Kontext einordnen und ermitteln."