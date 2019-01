Polizisten bedroht: Randalierer durch Schuss verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pullach (dpa/lby) - Ein Randalierer ist bei einem Polizeieinsatz in Pullach bei München durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe leicht verletzt worden. Der 44-Jährige sei zuvor vor einem Anwesen mit einem messerähnlichen Gegenstand auf die Polizisten zugegangen, sagte ein Sprecher der Polizei in München. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend. Bei der Polizei sei gegen 20 Uhr ein Notruf wegen einer in einer Wohnung randalierenden Person eingegangen, Kollegen seien dann zu der Adresse gefahren. Mehr Details waren zunächst noch unklar.