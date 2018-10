Räuberduo nach Überfall auf Supermarkt auf der Flucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sankt Augustin (dpa/lnw) - Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann hat in Sankt Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) einen Supermarkt überfallen und Geld erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Räuber gemeinsam mit einem Komplizen nach dem Überfall am Samstagabend in einem Auto. Von dem Duo fehlte zunächst jede Spur. Die Polizei startete eine Großfahndung. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Zunächst hatte der "Generalanzeiger" über den Raub berichtet.