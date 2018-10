Maskierte Täter überfallen Supermarkt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sanitz (dpa/mv) - Zwei maskierte Unbekannte haben in Sanitz (Landkreis Rostock) einen Supermarkt überfallen und einen Betrag im hohen fünfstelligen Bereich erbeutet. Das Geschäft war am frühen Samstagmorgen noch nicht geöffnet, als die beiden einen 39-jährigen Mitarbeiter überfielen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Unbekannten forderten die Herausgabe von Bargeld. Dann flüchteten sie mit einem Auto in Richtung Rostock. Der 39-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.