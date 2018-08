Mann schwer verletzt: Tatverdächtiger festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sangerhausen (dpa/sa) - Ein 21 Jahre alter Mann ist bei einer Auseinandersetzung am Dienstag in Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Halle mitteilte, wurde ein 23 Jahre alter Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Der Jüngere erlitt eine Stichverletzung und kam in ein Krankenhaus. Worum es bei dem Streit ging, ob es weitere Beteiligte gab, womit zugestochen wurde, sei noch unklar, sagte der Sprecher unter Hinweis auf die laufenden Ermittlungen. Beide Männer stammten nach den Angaben aus Afghanistan.