Junges Trio gesteht Einbrüche in elf Gartenlauben

Sangerhausen/Halle (dpa/sa) - Eine Serie von Einbrüchen in Gartenlauben in Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) ist aufgeklärt. Zwei Männer im Alter von 18 und 20 Jahren sowie ein 15-jähriger Jugendlicher hätten die Taten gestanden, teilte die Polizei in Halle am Sonntag mit. Demnach war das Trio zwischen dem 26. Februar und 1. März in insgesamt elf Datschen eingedrungen, um zu stehlen. Auf die Schliche kam die Polizei dem Trio, weil der 20-Jährige mit einem aus einem der Einbrüche stammenden Luftgewehr erwischt wurde. Anschließend habe es Wohnungsdurchsuchungen gegeben, bei denen eine große Menge Diebesgut aus den Lauben sichergestellt worden sei. Die Ermittlungen liefen weiter, hieß es.