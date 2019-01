Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sangerhausen (dpa/sa) - Ein hungriger Mann hat in einem Supermarkt in Sangerhausen ein halbes Glas Gewürzgurken gegessen, zwei Flaschen Alkohol getrunken und ist anschließend geflüchtet. Weit kam der 62-Jährige allerdings nicht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Angestellte informierten die Polizei. Die Beamten fassten den Mann unweit des Supermarkts und sprachen ein Hausverbot aus.