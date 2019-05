Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sangerhausen (dpa/sa) - Die Polizei hat in Sangerhausen zwei Diebe gefasst, die in eine Lagerhalle eingebrochen waren. Die beiden 38 Jahre alten Männer wurden festgenommen, wie die Polizei in Halle am Montagmorgen mitteilte. Ein Zeuge hatte die mutmaßlichen Einbrecher beobachtet und am späten Sonntagabend die Polizei gerufen. Die Beamten ertappten die Männer auf frischer Tat. Sie hatten das Diebesgut zum Abtransport bereit gestellt. In der Halle lagerten neue Fahrräder.