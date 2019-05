Prügelei am Maifeuer: Vater und Sohn leicht verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Salzwedel (dpa/sa) - Ein 18-Jähriger und sein Vater sind bei einer Auseinandersetzung am Maifeuer in Salzwedel (Altmarkkreis Salzwedel) leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen fünf junge Männer aus noch ungeklärter Ursache mit dem 18-Jährigen aneinandergeraten sein. Der Streit am frühen Mittwochmorgen im Ortsteil Cheine schaukelte sich hoch. Die Männer sollen anschließend auf den Heranwachsenden eingeschlagen und eingetreten haben. Als der Vater des 18-Jährigen zur Hilfe eilte, wurde er ebenfalls angegriffen und leicht verletzt. Die Täter flüchteten anschließend. Vier von ihnen wurden später in Salzwedel geschnappt und befragt.