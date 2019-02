Kiloweise Drogen in Salzwedeler Wohnung entdeckt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Salzwedel (dpa/sa) - Bei einer Wohnungsdurchsuchung hat die Polizei in Salzwedel fast fünf Kilogramm Drogen im geschätzten Wert von etwa 150 000 Euro gefunden. Zwei Männer im Alter von 20 und 22 Jahren sowie eine 21-Jährige wurden wegen des Verdachts auf Drogenhandel festgenommen, wie die Polizei in Salzwedel am Freitag mitteilte. Bei ihnen wurden am Donnerstag rund 2,6 Kilo Marihuana, 920 Gramm Haschisch, 588 Gramm Crystal Meth, 405 Gramm Amphetamin und 1734 Ecstasy-Tabletten sichergestellt.