Wohnung in Salzgitter gestürmt: Mann nach Schussabgabe tot

Salzgitter (dpa/lni) - Nach einem Polizeieinsatz in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Salzgitter ist ein Mann gestorben. Die Todesursache sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend. Die Beamten waren laut den Angaben über den Notruf wegen einer Person mit Schussverletzung alarmiert worden. Als sie am Haus eintrafen, hatte sich dort ein Mann verbarrikadiert und die Beamten unvermittelt angegriffen. Hinzugerufene Spezialkräfte wurden beim Eindringen in die Wohnung ebenfalls von ihm mit einer Waffe bedroht. Es kam zu einer Schussabgabe auf den Mann. Trotz umgehender medizinischer Versorgung sei er gestorben. Warum er die Beamten angegriffen habe, sei noch unklar.