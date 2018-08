Razzien gegen Großfamilien in Niedersachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Salzgitter/Hildesheim/Hannover (dpa/lni) - Mit einem Großaufgebot an Beamten hat die Polizei in Salzgitter, Hildesheim und Hannover mehrere Objekte durchsucht. Dabei wurden auch Spezialkräfte eingesetzt. Wie ein Sprecher der federführenden Staatsanwaltschaft Braunschweig am Mittwoch sagte, richtete sich die Aktion am Dienstagabend gegen Angehörige mehrerer polizeibekannter Großfamilien. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurden bei den Durchsuchungen auch Waffen sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft machte zu beschlagnahmten Gegenständen zunächst keine Angaben.

Grund für den umfangreichen Einsatz waren nach Angaben der Ermittlungsbehörden Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und schweren Raubes. Weitere Details gab die Polizei am Mittwochmorgen nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft wollte sich im Lauf des Tages zu Details äußern.

Ein Sprecher der Ermittler bestätigte Angaben der "Salzgitter Zeitung", wonach der Schwerpunkt der Einsätze im Stadtgebiet Salzgitter gelegen habe. Es seinen Wohn- und Geschäftsräume durchsucht worden. In Salzgitter wohnen nach Angaben der Staatsanwaltschaft zahlreiche Angehörige kurdischer Großfamilien, die aus dem Libanon stammen.