Mann soll Liebhaber der Schwester erschossen haben

Salzgitter (dpa/lni) - Nach den tödlichen Schüssen auf einen 25 Jahre Mann in Salzgitter hat die Polizei einen 33-Jährigen unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Der mutmaßliche Täter, ein Syrer, soll sein Opfer mit mehreren Schüssen getötet haben, weil er mit der Liebesbeziehung des Irakers zu seiner Schwester nicht einverstanden war, wie die Staatsanwaltschaft in Braunschweig am Montag mitteilte. Hintergrund der Tat war nach den Ermittlungen, dass beide Männer unterschiedlichen Religionen angehören. Während der Iraker Christ war, seien der Syrer und seine Schwester Muslime, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Eine Ermittlungsrichterin erließ am Montagnachmittag einen Haftbefehl wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen. Bei der Vernehmung äußerte der 33-Jährige sich zu den Vorwürfen nicht.

Der Iraker war am Samstagabend regungslos auf einem Parkplatz vor einem Wohnkomplex im Stadtteil Lebenstedt gefunden worden. Sanitäter versuchten, den Schwerverletzten zu reanimieren und brachten ihn in das Klinikum Salzgitter. Dort erlag der 25-Jährige den Schussverletzungen. Eine 20-köpfige Sonderkommission der Polizei machte sich auf die Suche nach dem Täter. Am Tatort erinnerten am Montag einige dort niedergelegte Rosen an das blutige Geschehen.