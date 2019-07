Im Streit? Betrunkener Autofahrer rammt anderen Wagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Salzgitter (dpa/lni) - Ein betrunkener Autofahrer hat auf einem Parkplatz in Salzgitter ein anderes Auto gerammt und mehrere Meter über den Platz geschoben. Nach dem Unfall am Samstag flüchtete der Mann. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und gaben Hinweise auf das Auto und eine Beschreibung des Fahrers, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach einer Fahndung wurde der 41 Jahre alte Unfallverursacher in der Nähe gefasst.

Die Polizei hat den Verdacht, dass der 41-Jährige das andere Auto mit Absicht rammte, weil er Streit mit dem 54 Jahre alten Besitzer des Fahrzeugs hat. Deshalb ermitteln die Beamten auch wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Außerdem ergab ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer einen Wert von 2,5 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Die Nacht verbrachte er in einer Ausnüchterungszelle.