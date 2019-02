Bierdosen-Diebstahl scheitert: Versuch im Markt nebenan

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Salzgitter (dpa/lni) - Nach einem gescheiterten Diebstahl von Bierdosen hat ein mit Haftbefehl gesuchter Mann in Salzgitter im Getränkemarkt nebenan sofort einen neuen Versuch unternommen. Eine Streife nahm den 36-Jährigen beim Fluchtversuch fest, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes hatten den Mann am Freitag zunächst dabei beobachtet, wie er Bierdosen einsteckte. Darauf angesprochen gab er das Bier kommentarlos zurück. Im angrenzenden Getränkemarkt unternahm er einen neuen Versuch. Auch dabei wurde er erwischt. Polizisten stellten ihn wenig später im Eingangsbereich eines Hauses. Weil der Mann zudem mit Haftbefehl gesucht wurde, brachten Polizisten ihn in eine Zelle.