Unbekannte sprengen Fahrkartenautomat in Sachsendorf

Sachsendorf (dpa/sa) - Unbekannte haben einen Fahrkartenautomaten auf dem Bahnhof Sachsendorf (Salzlandkreis) gesprengt und die Geldkassetten gestohlen. Ein Zeuge hatte in der Nacht zum Freitag einen lauten Knall gehört, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach ersten Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass die Täter ein Luft-Gasgemisch in den Automaten eingeleitet und so die Explosion verursacht haben. Der Automat wurde vollständig zerstört. Einzelne Teile wurden bis auf das angrenzende Bahngleis geschleudert. Die Bahnstrecke wurde kurzzeitig gesperrt. Wie hoch der Schaden ist, blieb zunächst unklar.