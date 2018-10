Zeugen: Diebe klauen Geldbörse von verletztem Unfallopfer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Einer schwer verletzten 56-Jährigen ist nach einem Verkehrsunfall in Saarbrücken vermutlich ihre Geldbörse geklaut worden. Dies sei geschehen, als die Frau am Boden gelegen habe, teilte die Polizei am Montagabend mit. Die Beamten stützen sich auf Zeugen, die gesehen hätten, wie vorbeigehende Passanten das Portemonnaie geklaut haben. Zu dem Unfall ist es nach ersten Erkenntnissen gekommen, weil ein 23-jähriger Radfahrer eine rote Ampel missachtet hatte und daraufhin mit der Frau zusammenstieß. Bei dem Aufprall habe sie dann ihre Geldbörse verloren, die später nicht wieder aufgetaucht sei.