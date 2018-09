Tatverdächtiger nach gefährlicher Körperverletzung gefasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Nach einer gefährlichen Körperverletzung in Saarbrücken hat die Polizei einen 18-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Ein 23 Jahre alter Verdächtiger sei weiterhin auf der Flucht, teilte die Polizei am Montag mit. Gemeinsam sollen sie Anfang September zwei junge Männer vor dem Staatstheater Saarbrücken angegriffen haben. Die 17 und 18 Jahre alten Opfer waren mit Schlägen, Tritten und einem Teleskopschlagstock attackiert worden. Sie mussten mit Kopfverletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Die Gründe des Angriffs waren zunächst unklar.