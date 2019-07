Mit falschen Papieren im Nagelstudio: Polizei-Großeinsatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern/Saarbrücken (dpa/lrs) - Mehr als 100 Bundespolizisten haben bei einem Großeinsatz wegen Schleusereiverdachts am Mittwochmorgen Wohnungen und Geschäftsräume im Saarland und in Rheinland-Pfalz durchsucht. Mutmaßliche Haupttäter sind ein 49 Jahre alter Vietnamese und ein 36-jähriger Bulgare, wie die Bundespolizei mitteilte. Sie sollen mithilfe weiterer Beschuldigter vietnamesische Staatsangehörige nach Deutschland eingeschleust und sie mit gefälschten bulgarischen Papieren in Nagelstudios beschäftigt haben.

Durchsucht wurden 16 Wohnungen und Geschäftsräume in Kaiserslautern, Pirmasens, Neustadt an der Weinstraße und Saarbrücken. Die beiden Hauptverdächtigen seien angetroffen und vorübergehend in Gewahrsam genommen worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Sie sollen danach wieder auf freien Fuß kommen, da sie einen festen Wohnsitz haben. Im Einsatz waren 104 Beamte, darunter Kräfte der "Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit", die speziell geschult und in der Regel mit Maschinenpistolen bewaffnet sind.

Dabei seien 18 Personen - etwa die Hälfte davon Frauen - angetroffen worden, die wohl eingeschleust worden seien, sagte der Sprecher. Sie seien zur Identitätsfeststellung vorübergehend in Gewahrsam. Sie würden anschließend wohl in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht und "in die Legalität überführt werden". So solle verhindert werden, dass sie - wie es wahrscheinlich bisher der Fall gewesen sei - ausgebeutet werden. Gegen sie wird außerdem ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts geführt.