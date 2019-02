Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Ein 28-Jähriger hat am Freitagabend einen jungen Mann in Saarbrücken durch einen Messerstich in die Brust schwer verletzt. Zunächst sei es zu einem Streit mit einem Begleiter des 26 Jahre alten Opfers gekommen, teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Täter habe erst Pfefferspray eingesetzt und dann zum Messer gegriffen. Ersten Erkenntnissen zufolge schwebt der 26-Jährige nicht in Lebensgefahr.