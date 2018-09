Maskierte überfallen Spielcasino und erbeuten Geld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Zwei mit einer Pistole bewaffnete Täter haben in Saarbrücken ein Spielcasino überfallen und dabei Geld erbeutet. Polizeiangaben zufolge kamen die Räuber am frühen Dienstagmorgen an dem Casino im Stadtbezirk Dudweiler an. Vor dem Gebäude hielten sich eine Angestellte und ein Kunde auf, sie wurden von den zwei maskierten Männern mit einer schwarzen Pistole bedroht und gezwungen, in das Casino zu gehen.

Dort forderten die Täter die Herausgabe von Geld, was sie auch erhielten. Die Beute verstauten sie in einer mitgebrachten beigefarbenen Stofftasche und flüchteten in Richtung Dudoplatz. Die Polizei fahndet nach den Maskierten. Ob die Pistole tatsächlich echt war, konnte ein Sprecher der Polizei am Dienstag nicht sagen. Auch zur Höhe des erbeuteten Geldes wollte er aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenaussagen.