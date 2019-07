Mann bedroht Polizisten mit Fleischermesser: Tasereinsatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Ein 64-Jähriger Mann hat Polizisten in Saarbrücken mit einem Fleischermesser bedroht und ist daraufhin mithilfe eines Tasers überwältigt worden. Am frühen Freitagmorgen habe ein Zeuge gemeldet, den 64-Jährigen auf einer Autobahnbaustelle mit einem Fleischermesser in der Hand gesehen zu haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Mehrere Polizeibeamte hätten daraufhin den Mann vor Ort aufgefordert, das Messer abzulegen. Dennoch habe sich der 64-Jährige mit dem etwa dreißig Zentimeter langen Messer auf die Polizisten zubewegt. Laut Polizei versuchten die Einsatzkräfte daraufhin den Mann mit Pfefferspray und einem Warnschuss zum Ablegen des Messers zu bewegen.

Der 64-Jährige sei in Richtung der Saarbahntrasse geflüchtet und habe sich immer wieder umgedreht und in Richtung der Polizisten gestochen. Der Bahnverkehr zwischen Riegelsberg und Saarbrücken habe kurzfristig gesperrt werden müssen. Um den Mann an einer weiteren Flucht zu hindern, hätten die Polizisten daraufhin die Elektroschockpistole eingesetzt, teilte die Polizei mit. Nach ärztlicher Versorgung sei der 64-Jährige in eine psychiatrische Klinik gebracht worden.