Junge mit Messerstich verletzt: Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (dpa/lrs) - Eine Verletzung an der Lunge hat ein 15-Jähriger bei einer Auseinandersetzung in Saarbrücken erlitten. Vermutlich sei ein Mann am Dienstagabend mit einem Messer auf den Jugendlichen losgegangen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Lungenverletzung infolge eines Einstichs unterhalb des Schulterblatts musste demnach im Krankenhaus stationär behandelt werden. Dort hatte der 15-Jährige nach der Tat selbst Hilfe gesucht, ein Arzt verständigte die Polizei. Die Beamten suchen nun nach einem tatverdächtigen 18 Jahre alten Mann aus Saarbrücken. Wie es zu dem Streit kam, war noch unklar. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.