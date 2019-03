Ins Ausland geflohener Straftäter gefasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Nach seiner Flucht ins Ausland hat die saarländische Polizei einen Straftäter ausfindig gemacht. Ein 27-jähriger verurteilter Räuber sei in Kroatien gefasst worden, teilte das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken am Mittwoch mit. Der Strafgefangene war im Februar aus einer Klinik in Merzig geflohen, in der seine Sucht behandelt worden war. Saarländische Ermittler brachten ihn vergangene Woche aus Zagreb zurück ins Saarland.

Nach Angaben des Landespolizeipräsidiums wurde außerdem ein 20 Jahre alter Syrer in Liverpool festgenommen. Der Mann hatte sich nach England abgesetzt, weil im Saarland wegen zahlreicher Straftaten nach ihm gesucht worden war. Er soll unter anderem mit einem Messer auf einen anderen Mann eingestochen haben. Nach seiner Auslieferung soll dem 20-Jährigen der Prozess gemacht werden.