Bei Festnahme: Polizisten mit Dampfbügeleisen beworfen

Saarbrücken (dpa/lrs) - Bei einer Festnahmeaktion sind Polizisten in Saarbrücken unter anderem mit einem Dampfbügeleisen beworfen worden. Dieses habe die Schwester des Beschuldigten aus dem zweiten Stock auf die Beamten gezielt, um die Festnahme ihres Bruders zu verhindern, teilte die Polizei am Dienstag in Saarbrücken mit. Geflogen kamen außerdem eine Bügelstation und eine Glasflasche. Nur durch Zufall sei kein Polizist getroffen und verletzt worden, hieß es. Die Polizisten waren am späten Montagabend bei der Wohnung des 29-Jährigen aufgetaucht, weil er zuvor in seinem Auto bei einer Polizeikontrolle geflüchtet war. Er wurde alkoholisiert festgenommen. Weitere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.